Одна сукня, два образи: герцогиня Кейт одягла таке саме вбрання, як у Іванки Трамп

Ми писали про те, що стилем герцогині Кембриджської надихається її мати Керол Міддлтон. Сама ж Кетрін також іноді вдягає сукні, в яких з'являються на публіці інші відомі люди.

Нещодавно Кейт приєдналася до принца Вільяма на Королівському благодійному кубку з поло у Віндзорі. На гру герцогиня Кембриджська приїхала у білій сукні міді від Emilia Wickstead, яку вона одягла у поєднанні з балетками Camilla Elphick та черепаховими сонцезахисними окулярами Finlay.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Після матчу Вільям та Кейт обіймалися та цілувалися на публіці, а королівські експерти пояснили "ці ніжності" новим витком у стосунках пари.

Але повернемося до сукні. Раніше в такому ж вбранні на публіці з'являлася Іванка Трамп, дочка експрезидента США Дональда Трампа. Це було 25 червня 2019 року, коли Іванка слухала доповідь батька про епідемію фентанілу в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Свій образ тоді Іванка Трамп доповнила широким білим поясом та туфлями на шпильці.

Іванка Трамп / Фото: Associated Press

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

Окрім Іванки трамп шанувальницями бренду Emilia Wickstead серед голлівудських зірок є Рене Зеллвегер, Амаль Клуні, Лорен Дерн, а також британська герцогиня Кембриджська, в гардеробі якої дуже багато вбрань від цього бренду.

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