Одна сукня на два заходи: єдина дочка Джона Кеннеді повторила образ, одягнувши вбрання з папугами

65-річна Керолайн Кеннеді, пані посол США в Австралії та єдина дочка і спадкоємиця вбитого президента США Джона Кеннеді, рідкісний гість на світських заходах. Однак наприкінці жовтня вона з'явилася на публіці двічі.

Політикиня прибула на державну вечерю, організовану президентом Джо Байденом та першою леді Джилл Байден на честь прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе. Захід проводився у Білому домі, у Вашингтоні.

Того вечора, який також відвідало багато інших державних діячів, Керолайн одягла чорну приталену гіпюрову сукню з довгими рукавами. Особливістю та головною прикрасою цього вбрання стала аплікація на спідниці у вигляді двох великих папуг.

Вечірній образ вона доповнила дуже незвичайним аксесуаром — яскраво-зеленою в'язаною сумкою на довгій ручці та приголомшливими сережками зі смарагдами та діамантами. Також дочка президента зробила легкий макіяж та укладання.

Керолайн Кеннеді з чоловіком / Фото: Associated Press

Але це був не єдиний раз, коли Кеннеді з'явилася у цій сукні. Буквально за кілька днів вона знову одягла це вбрання з папугами на вручення премії "Профіль мужності" — приватну нагороду, створену сім'єю Кеннеді.

Керолайн Кеннеді / Фото: Associated Press

Однак цього разу Керолайн доповнила сукню іншим аксесуаром – чорним елегантним клатчем. У руці в неї також був тренч. Сережки вона одягла ті самі зі смарагдами. Прийшла на захід представниця клану Кеннеді з чоловіком Едвіном Шлоссбергом, сином Джеком та дочкою Тетяною.

Керолайн Кеннеді з чоловіком, сином та дочкою / Фото: Associated Press

Керолайн Кеннеді / Фото: Associated Press

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