Одна сукня на двох: королева Летиція запозичила вбрання із гардеробу доньки

Королева Іспанії Летиція носить не лише вінтажне вбрання своєї свекрухи королеви Софії, а й позичає сукні з гардеробу старшої доньки Леонор. Або, можливо, це принцеса бере сукні у мами.

Вчора ми розповідали, що королева Летиція була присутня на зустрічі з психічного здоров'я у штабквартирі ЮНІСЕФ у Мадриді, куди приїхала у сукні з принтом від іспанського бренду Dandara. Вбрання Її Величність доповнила шкіряними еспадрильями на платформі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

А раніше в цьому ж одязі на публіці з'являлася старша дочка королівського подружжя – принцеса Леонор. Разом із батьками та молодшою сестрою Софією вони сходили до театру в Мадриді.

Свій образ тоді принцеса Леонор також доповнила еспадрильями на платформі та бежевою сумкою через плече.

Принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Раніше ми писали, як з королевою Летицією стався кумедний конфуз із сукнею. На публічному заході, де була присутня королева, сфотографували жінку в такій самій сукні, як у Її Величності. Реакція Летиції потішила, вона підійшла до тієї жінки, обійняла її і вони засміялися.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

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