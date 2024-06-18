Одна у рожевій сукні, інша – у білому костюмі: прем’єр-міністерки Естонії та Італії на саміті

Кая Каллас і Джорджа Мелоні мають чудове почуття стилю і щоразу продумують свої ділові аутфіти.

Прем’єр-міністерки Естонії та Італії – Кая Каллас і Джорджа Мелоні – взяли участь у круглому столі у межах саміту ЄС у Брюсселі. На ньому підсумували результати європейських виборів.

Джорджа Мелоні і Кая Каллас / Фото: Associated Press

Каллас продемонструвала там яскравий образ в обтислій рожевій сукні-футлярі з короткими рукавами і блискавкою на спині.

Джорджа Мелоні і Кая Каллас / Фото: Associated Press

А Мелоні обрала білий штанний костюм і сірий джемпер. Волосся вона уклала у гарні локони.

Джорджа Мелоні і Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на конференції у Берліні Кая Каллас постала у карамельному жакеті і спідниці міді. Джорджа Мелоні на саміті у Борго Егнації з'явилася у діловому костюмі і слінгбеках із підборами-чарками.

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