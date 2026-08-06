Одна у сукні з вишивкою, інша — у чорному вбранні: образи ковзанярки і прем’єрки Японії

Міхо Такагі і Санае Такаїті / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті вручила сертифікат про нагороду «Народна честь» ковзанярці Міхо Такагі під час церемонії в офісі прем’єр-міністра в Токіо. Спортсменка є найуспішнішою японською олімпійкою — вона здобула десять олімпійських медалей, дві з яких золоті.

Міхо Такагі і Санае Такаїті / © Associated Press

Такаїті з’явилася на заході у чорному костюмі, що складався з приталеного жакета і прямої сукні до колін. Лук вона доповнила чорними туфлями на платформах і підборах, перлинним намистом з квітковою брошкою і маленькими сережками-пусетами. На лацкані її жакета були традиційні значки.

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Міхо Такагі і Санае Такаїті / © Associated Press

Міхо Такагі для важливої події обрала довгу темно-синю сукню прямого силуету. Вбрання мало білу облямівку на круглому вирізі, невеликий вертикальний розріз на декольте та розрізи з боків спідниці.

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Особливим акцентом сукні стали напівпрозорі рукави з біло-блакитною квітковою вишивкою. Широкі манжети також були оздоблені контрастною білою облямівкою.

Міхо Такагі і Санае Такаїті / © Associated Press

Свій аутфіт ковзанярка завершила чорними слінгбеками на невисоких підборах. Волосся вона зібрала у низький пучок, залишивши біля обличчя кілька пасом, а вуха прикрасила лаконічними сережками.

Міхо Такагі і Санае Такаїті / © Associated Press

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