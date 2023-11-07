Одна в міні, інша в максі: сестри Спенсер у яскравих сукнях приїхали на іподром

Племінниці принцеси Діани з'явилися на заході Fashions in the Field у рамках Кубка Мельбурну на іподромі Флемінгтона в австралійському Мельбурні.

Леді Еліза і леді Амелія Спенсер прибули на Кубок Мельбурна в приголомшливих червоних сукнях і чудово гармоніювали одна з одною. Аристократок запросили судити учасників гоночного змагання Fashions in the Field.

Щороку на конкурс приїздять сотні людей, сподіваючись отримати звання "Одягнута у найкращу сукню" та "Одягнутий у найкращий костюм". Захід проходить перед початком перегонів.

Леді Амелія сяяла цього дня у короткій сукні з вирізом у формі серця та короткими рукавами, доповнивши вбрання червоними блискучими туфлями-човниками, червоним обручем із розсипом ягід на голові та золотистими сережками. Біляве волосся дівчина зібрала в низький пучок і зробила нейтральний макіяж.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

Її сестра леді Еліза обрала червону сукню максі з відкритими плечима та розрізом спереду. На ній були гостроносі золоті босоніжки та золотий обідок на голові з декором. Волосся Еліза акуратно розпустила та заправила за вуха.

Нагадаємо, минулого разу обидві сестри у мереживних сукнях побували на світській тусовці у Лондоні.

Леді Еліза Спенсер та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

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