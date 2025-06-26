- Дата публікації
Одна в сріблястій, інша — золотистій: племінниці принцеси Діани в гарних сукнях сходили на церемонію
Сестри Спенсер з’явилися на новому світському заході у британській столиці.
Леді Амелія та леді Еліза відвідали церемонію вручення нагород Tiffany & Co. за колекцію ювелірних виробів Blue Book High Jewelry на вертолітному майданчику Harrods у Лондоні.
Леді Еліза приїхала на церемонію в сукні кольору металік, розшитій великим камінням і на бретельках, у неї на шиї було гарне кольє з діамантами та смарагдами і такі самі сережки виблискували у вухах. У руці дівчина тримала сумку-валізу зі шкіри крокодила чорного кольору. Волосся її було зібрано в низький пучок, а на обличчі був виразний макіяж.
Леді Амелія одягла чорну сукню-бюстьє, розшиту золотим камінням, підібрала до неї широкий чокер з камінням і перлами та сережки-кліпси. Також у неї на зап’ясті був браслет, волосся було зібране в низький пучок та макіяж на обличчі.
Нагадаємо, днями племінниці принцеси Діани сяяли на вечірці в Кенсінгтонських садах у Лондоні в гарних червоних сукнях.