Сестри Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія та леді Еліза відвідали церемонію вручення нагород Tiffany & Co. за колекцію ювелірних виробів Blue Book High Jewelry на вертолітному майданчику Harrods у Лондоні.

Леді Еліза приїхала на церемонію в сукні кольору металік, розшитій великим камінням і на бретельках, у неї на шиї було гарне кольє з діамантами та смарагдами і такі самі сережки виблискували у вухах. У руці дівчина тримала сумку-валізу зі шкіри крокодила чорного кольору. Волосся її було зібрано в низький пучок, а на обличчі був виразний макіяж.

Еліза та Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Амелія одягла чорну сукню-бюстьє, розшиту золотим камінням, підібрала до неї широкий чокер з камінням і перлами та сережки-кліпси. Також у неї на зап’ясті був браслет, волосся було зібране в низький пучок та макіяж на обличчі.

Нагадаємо, днями племінниці принцеси Діани сяяли на вечірці в Кенсінгтонських садах у Лондоні в гарних червоних сукнях.