Одна в сукні, а інша в костюмі: онуки Джо Байдена сконфузилися на захід у Білому домі

Президент США Джо Байден та його дружина — перша леді Джилл Байден — влаштували у Білому домі державну вечерю.

Розкішний захід організували на честь прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе та його коханої Джоді Гейдон. Запрошено на захід було близько 325 гостей, серед яких була помічена і єдина дочка Джона Кеннеді — 65-річна Керолайн Кеннеді.

Також відвідали вечерю дві онуки президента 22-річна Мейсі та 23-річна Фіннеган Байден. Дівчата одягнулися відповідно до вечірнього дрескоду.

На Фіннеган була довга червона сукня з асиметричним декольте та сріблясті босоніжки. Образ дівчина доповнила зачіскою та декількома прикрасами. А ось Мейсі віддала перевагу штанному костюму у сірому кольорі. Жакет вбрання був двобортним, а під нього вона одягла білу сорочку та краватку-метелика. Також на дівчині були зручні лофери.

Фіннеган Байден та Мейсі Байден / Фото: Associated Press

Однак, коли онуки президента йшли на захід з ними, трапився невеликий конфуз — Фіннеган випадково настала сестрі на ногу і цей момент зазнымкували папараці.

Фіннеган випадково наступила сестрі на ногу / Фото: Associated Press

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