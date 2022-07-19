Одна з 25 найвпливовіших жінок Британії – кухарка Оля Геркулес – збирає гроші для України та мріє про перемогу

Українка Оля Геркулес – відома авторка кулінарних книжок, яка потрапила до топ-25 найвпливовіших жінок Великої Британії за версією журналу VOGUE. А ще активістка, яка на своєму фронті веде війну проти Росії.

Оля Геркулес – дівчина з Каховки. Зараз вона мешкає в Лондоні і розповідає всьому світу про Україну через рецепти наших традиційних страв.

"Моя мама – кухарка від бога, насправді, я ніколи не готувала, я їла", – каже вона.

Оля закінчила кулінарну школу, працювала в ресторанах Лондона, писала для кулінарних видань Джеймі Олівера, а потім наважилася на власний дебют – видала збірку кулінарних рецептів її бабці та мами.

Оля проводить майстер-класи по всьому світу та завжди бере на них українську хустку і бабусину качалку.

Якось Оля вирішила розповісти британцям про феномен українських літніх кухонь. Разом із чоловіком вона організувала експедицію Україною, щоб зберегти українські рецепти.

Від першого дня широкомасштабного вторгнення Росії Оля розповідає правду про загарбницьку війну та допомагає Україні. Вона є однією із засновниць проєкту "Cook for Ukraine". Це благодійна ініціатива, де кухарі зі всього світу, готуючи, підтримують Україну, а всі виручені кошти відправляють на допомогу нашій країні.

Днями українка потрапила до топ-25 найвпливовіших жінок Великої Британії за версією журналу VOGUE.

Про все це Оля Геркулес розповіла "Сніданку з 1+1".

Ми разом

До війни я мріяла, що коли мені буде 45, я поїду до Каховки і відкрию там свою кулінарну школу. Та війна змінила мене. Я вже ніколи не буду не активісткою. Я хочу повернутися і відбудовувати країну. Я хочу, щоб люди в Херсоні та Каховці знали, що ми пам'ятаємо про них і ніколи їх не кинемо, не забудемо про них.

Оля перевезла до Лондона своїх батьків, але багато родичів і друзів ще залишилися в окупації. У них є надія, вони тримаються.

Про об'єднання кухарів

Проєкт "Cook for Ukraine" зібрав півтора мільйона фунтів для українських дітей. Британці неймовірні, каже Оля. Одна з ресторанних груп придбала санітарну машину для України. Після того, як ця машина підірвалася на міні, британці купили ще дві.

Про книжку

Нещодавно у кухарки вийшла четверта книга, в якій є салат від брата Олі, котрий служить в ЗСУ. Це салат із баклажанами та помідорами, який він зробив для мене в Каховці торік. Там трави, смажені баклажани, тархун, кінза, кріп і томати.

З братом Оля не бачилася вже рік.

Про мрії

Мрії в Олі лише про перемогу, про повернення батьків додому, про те, щоб зібралася родина, щоб був великий стіл і всі могли щось смачне з'їсти і випити.

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