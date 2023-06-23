Одна за іншу ефектніша: королеви Максима й Матильда вийшли в світ у дуже яскравих образах

В третій день державного візиту нідерландського королівського подружжя до Бельгії у них відбувся ще один світський вихід.

Королева Максима та король Віллем-Олександр разом із бельгійським королем Філіпом та королевою Матильдою відвідали центр міста в Антверпені та привітали мешканців.

52-річна королева Максима знову викликала фурор, одягнувшись у яскраву червону приталену сукню з шовкового крепу із драпуванням від Natan Couture, червоні з прозорою вставкою лаковані туфлі-човники від цього ж бренду і крислатий капелюх від Maison Fabienne Delvigne.

Королева Максима у Бельгії / Фото: Getty Images

Також королева була в рукавичках у тон і з сумкою Lady Dior із телячої шкіри Cherry Red, яку колись отримала у подарунок від першої леді Франції Бріджит Макрон під час офіційного візиту президентського подружжя Франції до Нідерландів у квітні.

На сукні Максими була пришпилена брошка, у вухах були квіткові сережки-висячки, а в макіяжі вона акцентувала увагу на очах. Її чоловік король Віллем-Олександр одягнув темно-синій костюм у смужку, білу сорочку і підібрав строкату краватку.

Королева Максима та королева Матильда з чоловіками королем Віллемом-Олександром та королем Філіпом / Фото: Getty Images

Не менш яскравою цього дня була й королева Бельгії Матильда. На ній була сукня з квітковою вишивкою від Dries Van Noten, помаранчеве пальто зверху, помаранчеві туфлі-човники також із прозорими вставками від Natan Couture, такі ж, як і у Максими, але іншого кольору. На голові у королеви був крислатий капелюх від Maison Fabienne Delvigne, у вухах – сережки з бурштином, а волосся зібране в низький пучок. Також вона одягла кілька золотих браслетів, свою сапфірову каблучку, годинник і взяла клатч до тону вбрання та рукавички зі шкіри. Її чоловік король Філіп одягнув світло-синій костюм, білу сорочку і краватку в смужку.

Декілька попередніх днів королівські особи також тішили своїми світськими виходами та яскравими образами.

Королева Максима та королева Матильда / Фото: Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр, королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

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