Одна за іншу красивіша: королева Летиція і кронпринцеса Мері сяяли в нових образах

Королева Іспанії Летиція та її чоловік король Філіп VI другий день проводять у Данії, куди прибули напередодні з державним візитом.

Сьогодні кронпринцеса Мері разом із королевою Летицією відвідали будівництво нової лікарні Марії Єлизавети для дітей, підлітків та майбутніх сімей у Копенгагені.

Королева Летиція та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Також король Філіп VI із дружиною Летицією та кронпринц Фредерік із дружиною Мері були присутні вдень на церемонії покладання вінків до Цитаделі.

Королева Летиція та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Сьогодні Летиція носила світло-бежеве вовняне пальто Carolina Herrera, під яким була смарагдова сукня довжини міді від іспанського бренду Dándara, туфлі-човники, підібрані до тону пальта та сумка Furla з квітковим принтом у руках. Волосся королева розпустила, зробила макіяж і одягла смарагдові сережки своєї свекрухи – королеви Софії.

Королева Летиція та король Філіп VI, кронпринц Фредерік та кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Мері була в молочно-білому пальті JOSEPH з поясом на талії, чорній блузі з коміром з камінням від Red Valentino і спідниці з твіду Dolce & Gabbana з високою посадкою, а взута в туфлі-човники Gianvito Rossi. У руках Мері несла чорну сумку від Massimo Dutti.

Вчора ввечері в королівському палаці в Копенгагені відбувся урочистий прийом на честь іспанських монархів, на якому Летиція сяяла в розкішній синій сукні та фамільній тіарі.

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