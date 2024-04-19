Одна за іншу красивіша: королева Матильда і герцогиня Марія Тереза вийшли у світ у гарних луках

Король Філіп та королева Матильда зустрілися з Великим герцогом Анрі та Великою герцогинею Марією Терезою на церемонії прощання на площі Сен-Ламбер після триденного державного візиту до бельгійського міста Льєж.

Матильда була у бузковій блузі з вирізами на рукавах від Natan Couture, у штанях зі стрілками від цього ж бренду, талію підкреслила тонким поясом і накинула на плечі хустку з торочкою. Взула королева туфлі-човники з принтом від Dior, а в руках тримала клатч пудрово-рожевого кольору Maison Fabienne Delvigne до тону якого підібрала рукавички та аксесуар на голову від цього бренду.

Волосся Матильда зібрала в зачіску, зробила легкий денний макіяж і одягла сережки з діамантами. Її чоловік король Філіп на цій зустрічі з'явився у темно-синьому костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою у принт.

Герцогиня Марія Тереза, королева Матильда, король Філіп та герцог Анрі / Фото: Getty Images

У схожому костюмі був і Великий герцог Люксембурга Анрі, а його дружина герцогиня Марія Тереза була в білому блейзері в квітковий принт від Alexander McQueen, шовковому топі Giorgio Armani і чорних штанях-кльош від Elie Saab, взута була в чорні туфлі зі шкіри від Prada на низьких підборах та в руках тримала клатч Bottega Veneta. У герцогині була лаконічна зачіска, макіяж на обличчі та перлинні сережки-висячки у вухах.

Королева Матильда та герцогиня Марія-Тереза / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як обидві жінки в тіарах та вечірніх вбраннях сяяли на урочистому прийомі.

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