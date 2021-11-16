Одна за іншу красивіша: королева Ранія та герцогиня Камілла зустрілися в Йорданії

Принц Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська Камілла сьогодні вирушили в королівський тур до Йорданії та Єгипту.

Принц і герцогиня прибули до палацу Аль-Хусейнлія в Аммані, де їх офіційно вітали король Йорданії Абдалла II та його дружина королева Йорданії Ранія, а також спадковий принц Йорданії Хусейн.

Принц Уельський був у сірому класичному костюмі, світлій сорочці та улюбленій краватці з малюнком коней. Його дружина Камілла одягла синю сукню, поєднавши її з нюдовими шкіряними туфлями на стійких підборах і такою ж плетеною сумкою. Декілька підвісок на шиї, браслет на зап'ясті та перлинні сережки у вухах завершували гарний аутфіт герцогині Корнуолської.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла в Йорданії / Getty Images

Мала чудовий вигляд і королева Ранія, вона була одягнена в молочно-біле пальто із золотим поясом на талії, під яким виднілася сукня та білі туфлі-човники з цікавим малюнком. В руках Ранії була золота сумка, а до неї були підібрані сережки. Її Величність зробила, як завжди, бездоганне укладання та насичений макіяж. Її чоловік король Абдалла та син Хусейн були у темних костюмах та з синіми краватками.

В рамках цієї поїздки герцогиня Корнуольська більше дізнається про роботу королеви Ранії щодо захисту вразливих дітей та матерів та візьме участь у заході "Жінки світу", що сприяє розширенню прав та можливостей жінок. А принц Чарльз зустрінеться з гуманітарними групами, які він підтримує як покровителя.

Герцогиня Камілла та королева Ранія в Йорданії / Getty Images

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