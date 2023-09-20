Одна за іншу яскравіша: королева Максима та її доньки на відкритті державного парламенту Нідерландів

Королева Максима та її чоловік король Віллем-Олександр прибули на урочистий захід разом із двома старшими дочками – спадковою принцесою Катаріною-Амалією та її сестрою принцесою Алексією.

Королева була в незвичайному пальті від Claes Iversen цікавого крою та дуже широких персикових штанях з поясом на талії, взута в туфлі Gianvito Rossi, а в руках тримала клатч VBH та рукавички, підібрані до тону вбрання. У волоссі Максими була квітка від Berry Rutjes, також королева одягла сережки-висячки, кілька браслетів на зап'ястя та каблучки. Біляве волосся вона зібрала в зачіску і зробила насичений макіяж.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Старша дочка королівського подружжя одягла асиметричну сукню з еластичного крепу від Safiyaa насиченого синього кольору, сережки-висячки із сапфірами та капелюх своєї матері від Maison Fabienne Delvigne. А середня дочка – прицнеса Алексія – сяяла у малиновій сукні та квіткових сережках.

Урочисте відкриття парламенту відвідав і брат короля – принц Костянтин зі своєю дружиною принцесою Лаурентін. Цю пару ми бачимо рідко на публіці, але найзнаковіші заходи нідерландської королівської родини вони відвідують. Лаурентін одягла смарагдове вбрання, капелюх-таблетку і в руках тримала цікавої форми клатч.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що на цей захід нідерландська депутатка збиралася одягнути сукню-вишиванку, яку створили для неї десять українських майстринь.

Принцеса Алексія, принцеса Лаурентін, принц Костянтин / Фото: Getty Images

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