Одне пальто на всю зиму: іспанську принцесу Олену заскочили на вулицях Мадрида

Членів іспанської королівської родини іноді теж фотографують папараці.
Нещодавно їм вдалося зазнімкувати сестру короля Філіпа VI – інфанту Олену, яка виходила зі страхової компанії Fundacion MAPFRE у Мадриді.
58-річна принцеса була одягнена у простий пуховик, укорочені коричневі штани та коричневий капелюх зі стрічкою. Взула Олена високі шкіряні чоботи, а в руках несла шкіряну сумку.
Що цікаво у цьому образі інфанта вже неодноразово з'являлася на публіці. Принцеса не прагне різноманітності в образі, і це пальто носила також у грудні. Тільки тоді поєднувала його з капелюхом кольору марсала.
Про членів іспанської королівської сім'ї минулого тижня стали говорити більше, адже стало відомо, що старша сестра короля – принцеса Крістіна розлучається з чоловіком після 25 років шлюбу. Її чоловіка Іньякі Урдангаріна сфотографували папараці під час прогулянки пляжем з іншою жінкою.
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