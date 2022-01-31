Одне пальто на всю зиму: іспанську принцесу Олену заскочили на вулицях Мадрида

Одне пальто на всю зиму: іспанську принцесу Олену заскочили на вулицях Мадрида

Членів іспанської королівської родини іноді теж фотографують папараці.

Нещодавно їм вдалося зазнімкувати сестру короля Філіпа VI – інфанту Олену, яка виходила зі страхової компанії Fundacion MAPFRE у Мадриді.

58-річна принцеса була одягнена у простий пуховик, укорочені коричневі штани та коричневий капелюх зі стрічкою. Взула Олена високі шкіряні чоботи, а в руках несла шкіряну сумку.

Принцеса Олена / Getty Images

Що цікаво у цьому образі інфанта вже неодноразово з'являлася на публіці. Принцеса не прагне різноманітності в образі, і це пальто носила також у грудні. Тільки тоді поєднувала його з капелюхом кольору марсала.

Про членів іспанської королівської сім'ї минулого тижня стали говорити більше, адже стало відомо, що старша сестра короля – принцеса Крістіна розлучається з чоловіком після 25 років шлюбу. Її чоловіка Іньякі Урдангаріна сфотографували папараці під час прогулянки пляжем з іншою жінкою.

Принцеса Олена у грудні 2021 року / Getty Images

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