Одне просте правило: Меган Маркл розповіла свій секрет успіху

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

У новому інтерв’ю Inc. Меган Маркл розповіла про створення свого нового бренду способу життя, As ever і про те, яку мантру використовує для того, щоб її бізнес розвивався успішно.

«Якщо на це йде п’ять хвилин, зробіть це», — так звучить мантра Меган. «В іншому разі ви закінчите свій день з тим, що буде схоже на довгий список справ, замість того, щоб мати можливість зайнятися ними в режимі реального часу», — додає дружина принца Гаррі.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган розповіла, що такий підхід також привносить певну інтуїтивну силу у процес ухвалення рішень та змушує вас як засновника дослухатися до свого внутрішнього голосу.

Реклама

«Це також спонукає вас довіряти своїй інтуїції в багатьох рішеннях, які можна прийняти в режимі реального часу і не вимагають надто багато роздумів», — каже Меган. «Іноді вам потрібно заспокоїтися і дійсно довіритися тому, що здається правильним для вас і вашого бренду, і повернутися до наміру того, що ви хотіли випустити у світ».

Нагадаємо, запуск бренду As ever відбувся слідом за успіхом шоу Меган на Netflix «З любов’ю, Меган». У шоу герцогиня Сассекська дає поради щодо ведення вечірок та ділиться новими ідеями зі знаменитими гостями та друзями. Серіал продовжили на другий сезон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зазвичай проводить свій ранок Меган Маркл.

Меган Маркл, фото: кадр із шоу Netflix