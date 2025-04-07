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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
2 хв

Одне просте правило: Меган Маркл розповіла свій секрет успіху

Нещодавно герцогиня Сассекська розпочала продаж продукції свого бренду і відсвяткувала перший успіх.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

У новому інтерв’ю Inc. Меган Маркл розповіла про створення свого нового бренду способу життя, As ever і про те, яку мантру використовує для того, щоб її бізнес розвивався успішно.

«Якщо на це йде п’ять хвилин, зробіть це», — так звучить мантра Меган. «В іншому разі ви закінчите свій день з тим, що буде схоже на довгий список справ, замість того, щоб мати можливість зайнятися ними в режимі реального часу», — додає дружина принца Гаррі.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Меган розповіла, що такий підхід також привносить певну інтуїтивну силу у процес ухвалення рішень та змушує вас як засновника дослухатися до свого внутрішнього голосу.

«Це також спонукає вас довіряти своїй інтуїції в багатьох рішеннях, які можна прийняти в режимі реального часу і не вимагають надто багато роздумів», — каже Меган. «Іноді вам потрібно заспокоїтися і дійсно довіритися тому, що здається правильним для вас і вашого бренду, і повернутися до наміру того, що ви хотіли випустити у світ».

Нагадаємо, запуск бренду As ever відбувся слідом за успіхом шоу Меган на Netflix «З любов’ю, Меган». У шоу герцогиня Сассекська дає поради щодо ведення вечірок та ділиться новими ідеями зі знаменитими гостями та друзями. Серіал продовжили на другий сезон.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зазвичай проводить свій ранок Меган Маркл.

Меган Маркл, фото: кадр із шоу Netflix

Меган Маркл, фото: кадр із шоу Netflix

Дата публікації
Кількість переглядів
215
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