Одне бажання вже здійснилося: стало відомо, чого хотіла королева Єлизавета II перед смертю

Королева Єлизавета II померла понад два тижні тому. Ми досі не знаємо офіційної причини смерті монархині, проте можемо розповісти вам про те, яким було останнє бажання Її Величності.

Раніше ми розповідали, що одним із останніх бажань королеви було те, щоб у її останній подорожі з Шотландії до Лондона її супроводжувала дочка – принцеса Анна. Адже саме 72-річна Анна була поряд з матір'ю в останні 24 години її життя в Балморалі.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Єлизавета не була народжена для того, щоб стати монархинею, але після зречення від трону її дядька короля Едуарда VIII королем вимушено став батько принцеси Георг VI, а його старша дочка Лілібет стала спадкоємицею.

Історик Роберт Гардман розповів журналу People, що останнім бажанням Єлизавети II було возз'єднатися зі своїми батьками.

Меморіальна каплиця Георга VI у Віндзорі, де похований король Георг VI, який помер 1952 року та Єлизавета королева-мати / Фото: Getty Images

"У неї не було бажання бачити окрему статую або каплицю, де б вона лежала, вона хотіла бути з сім'єю". Саме з цієї причини Єлизавета II і була похована у Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку поряд зі своїми улюбленими батьками королем Георгом VI та королевою-матір'ю, її сестрою принцесою Маргарет та її чоловіком принцом Філіпом.

Каплиця короля Георга VI, місце поховання королеви Єлизавети II, її чоловіка Філіпа, сестри Маргарет та батьків

"Як якось сказала мені її кузина Маргарет Роудс: "Вона хотіла, щоб її батько нею пишався", - згадує історик.

Від моменту своєї коронації у червні 1953 року королева Єлизавета II, можливо, провела все своє життя, готуючись до того, щоб її сім'я та її народ продовжували жити без неї. Таким чином, 10 днів прощання із монархинею стали її подарунком для нації.

Відомо, що Єлизавета II була дуже скромною, незважаючи на світову славу і велику популярність і не хотіла б такої помпезності для себе. "Але вона визнала роль, яку зіграла в історії і навіть після смерті продовжувала служити народу", — каже королівський біограф Пенні Джунор.

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Associated Press

А ще королева хотіла, щоб усі члени сім'ї об'єдналися та підтримали нового короля Чарльза III. Мабуть, з цієї причини Чарльз такий прихильний до Гаррі та Меган, які багато зробили для того, щоб зруйнувати стосунки з королівською родиною. А Кейт та Вільям зробили все можливе, щоб продемонструвати єдність сім'ї на похороні королеви. Ось тільки відкритим залишається питання, а чи залишиться ця єдність такою міцною й надалі.

Похорон королеви Єлизавети II у Віндзорі / Фото: Getty Images

Читайте також: