Одні з улюблених прикрас: принцеса Уельська вийшла у світ у сережках своєї свекрухи Діани

Минулої неділі принцеса Уельська Кетрін знову з'явилася на публіці в прикрасах своєї свекрухи – принцеси Діани.

Ми бачили Кетрін на Національній службі пам'яті в Лондоні, яка відбулася в неділю в День пам'яті загиблим воїнам. Принцеса вийшла на балкон подивитися на церемонію біля військового меморіалу Кенотаф у парі сережок принцеси Діани.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Це сережки з діамантами та перлинами, раніше вони належали принцесі Уельській, Діані. Ці сережки — комбінація двох пар сережок принцеси, перлинні підвіски в яких є знімними. На фото, де зображена принцеса Діана в цих сережках, помітно, що вона має прикрасу з іншим перлинним каменем.

Діана часто одягала блискучий комплект для офіційних заходів у 1990-х роках, а ось Кейт замінила в сережках велику перлину на менший камінь грушеподібної форми. У поєднанні з чорним пальтом від Catherine Walker та капелюхом Philip Treacy це мало досить доречний вигляд.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також на Кейт була нова брошка в стилі ардеко, яка є прямокутної форми, прикрашена діамантами. Королівський спостерігач повідомив Hello!, що предмет був виставлений на продаж у січні 2022 року – день народження Кейт припадає на 9 січня – за понад 17 тисяч доларів. Того ж місяця брошка була продана і передбачається, що її подарував Кетрін хтось із близьких родичів.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Які ще прикраси із скриньки принцеси Діани носить принцеса Уельська, ми вам розповідали раніше.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

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