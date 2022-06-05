Одним місцем на трьох стільцях: російська оперна діва Анна Нетребко висловилася проти війни, але за батьківщину

Російська оперна діва Анна Нетребко не приховує, що під час війни Росії з Україною намагається всидіти на двох і навіть на трьох стільцях одночасно. І стверджує, що війну засуджує, однак батьківщину продовжує любити.

Пані Нетребко дала інтерв'ю німецькому Die Zeit, де засудила "військову операцію РФ" стосовно України. Як пише російське видання "Сплєтнік" Нетребко заявила, що не може поки що співати і тимчасово завершує кар'єру у Росії.

"З моїм голосом все гаразд, але все інше для мене змінилося. Ніщо вже не буде колишнім, як було. Я знаю багатьох людей, які потрапили під бомбардування, які змушені були бігти. Ми багато говоримо про це одне з одним, це торкається мене до глибини душі. Але я не можу змінити цю ситуацію", — говорить Нетребко.

Анна Нетребко / Фото: Associated Press

У великому інтерв'ю оперна зірка заявила, що ніколи не була надто наближена до російського керівництва в Кремлі і, зокрема, до Путіна.

"Так, я не можу догодити всім. Ну і гаразд, я можу з цим жити. І так, я хочу всидіти на цих двох стільцях або навіть на трьох, якщо буде потрібно. Якось люди зрозуміють, що я не зрадниця своєї батьківщини і що я не проти України. Я намагаюся залишатися людиною", — заявила Нетребко.

Незважаючи ні на що Анна продовжує любити свою батьківщину Росію та людей, які в ній живуть. А також переконана, що те, як сьогодні у всьому світі ставляться до росіян, це неправильно. При цьому прихильницею Путіна Нетребко себе ніколи не вважала та запевняє, що вірила у добрі наміри кремлівського лідера 2012 року та за нього голосувала на виборах.

Анна Нетребко / Фото: Associated Press

"Моє ім'я з'явилося у списку прихильників президентської кампанії Путіна 2012 року. Мене запитали, чи можна опублікувати моє ім'я, і я погодилася. Було б дуже нерозумно відмовитися від цього. Є речі, від яких краще не відмовлятися. Але я ніколи не брала участі в політичній кампанії, ні за кого. Я голосувала за Путіна 2012 року і цього не приховувала. Я теж тоді думала, що він принесе користь мистецтву в Росії. Але під час виборів 2018 року я навіть не знала, що моє ім'я є в списку", — заявляє вона.

Анна також повідомила, що зараз не планує відновлювати концерти в Росії, але вірить, що для цього настане слушний час.

Нагадаємо, після початку широкомасштабного вторгнення співачку звільнили з "Ла Скала", Баварської опери та Метрополітен-опери. Після цього вона все ж таки засудила війну в Україніі заявила, що "не є союзницею будь-якого лідера Росії".

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