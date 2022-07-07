Однією ногою в дурдомі: до маріонетки Путіна – Медведєва – приставили психіатра

Раніше ми розповідали, що телеграм-канал GeneralSVR повідомив про подробиці того, як маріонетка Путіна вирішив звести рахунки з життям. Написав аж п'ять варіантів передсмертної записки, в якій назвав війну таки війною та звинуватив у всьому Путіна. Президентові це, звісно ж, доповіли, і він тут де вжив заходів.

Тепер канал повідомляє, що на Медведєв чекає лікування та зустрічі з психіатром, а спиртне в його руки більше не потрапить.

Нагадаємо, на тлі всього цього стало відомо, що дружина Дмитра Світлана Медведєва хоче подати на розлучення і повернути собі дівоче прізвище. І вже звернулася до Путіна за схваленням. Сам Медведєв тричі погрожував заходу ядерною зброєю, тож, схоже, в його адекватності сумнівається навіть президент.

Світлана Медведєва / Фото: Getty Images

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