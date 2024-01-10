Одного разу на лижах: як Кейт та Вільям відпочивали в горах у Швейцарії

Кейт і Вільям Уельські сьогодні так само люблять їздити у відпустку, ось тільки фотографій на гірськолижних курортах цієї пари папараці давно не роблять.

Ми ж згадуємо, як 2008 року, за два роки до заручин та три роки до свого весілля, Кейт Міддлтон приєдналася до принца Вільяма на відпочинку у Клостерсі, у Швейцарії. Вони були заскочені на бугельному підйомнику. На Кейт був чено-білий лижний костюм, майбутня принцеса була без шапки, але в сонцезахисних окулярах та рукавичках. Також у її вухах сяяли перлинні сережки.

Кейт та Вільям на лижах / Фото: Getty Images

Принц Вільям був у червоно-чорному костюмі, у шапці і теж в окулярах.

Зазвичай, члени королівських сімей люблять відпочивати в горах. Але відколи Уельські стали батьками трьох дітей, вони на лижах більше не каталися. Принаймні такі знімки не потрапляли до Мережі.

Кейт та Вільям на лижах / Фото: Getty Images

Раніше ми показували, як королівські особи відпочивали на курортах у горах зокрема і принцеса Діана зі своїми синами Вільямом та Гаррі.

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