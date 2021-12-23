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Одного разу на Різдво: як принцеса Діана осоромилася перед королевою та родичами

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Одного разу на Різдво: як принцеса Діана осоромилася перед королевою та родичами

Принцеса Діана / Getty Images

Члени британської королівської родини мають традицію дарувати подарунки на Різдво.

Члени сім'ї знають, що купувати слід якусь смішну дрібничку, щоб потішити рідних. Подарунки не повинні бути дорогими, а їхня головна мета – розсмішити людину, якій подарунок призначається.

Принцеса Діана та члени королівської родини у Сандрінгемі, 1993 рік / © Getty Images
Принцеса Діана та члени королівської родини у Сандрінгемі, 1993 рік / Getty Images

Якось конфузна ситуація трапилася з принцесою Діаною. Вона не знала про традицію дарувати прості речі, ніхто з членів сім'ї не розповів їй про це, і купила на всю велику родину дорогі кашемірові светри та шарфи з мохера. Яким же було здивування всіх, коли вони почали відкривати подарунки Діани.

Принцеса Діана та члени королівської сім'ї у Сандрінгемі, 1991 рік / © Getty Images
Принцеса Діана та члени королівської сім'ї у Сандрінгемі, 1991 рік / Getty Images

До речі, кажуть, що улюбленим подарунком принца Чарльза згідно з цією традицією є шкіряне сидіння для унітазу від його сестри, принцеси Анни. А 2013 року онук королеви принц Гаррі, який славився почуттям гумору, подарував бабусі Єлизаветі II шапочку для душу з написом "Ain't life a bitch" (переклад звучить приблизно так "Я не стерва").

Королева Єлизавета II та принц Гаррі / © Associated Press
Королева Єлизавета II та принц Гаррі / Associated Press

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