Одного разу на Різдво: як принцеса Діана осоромилася перед королевою та родичами

Члени британської королівської родини мають традицію дарувати подарунки на Різдво.
Члени сім'ї знають, що купувати слід якусь смішну дрібничку, щоб потішити рідних. Подарунки не повинні бути дорогими, а їхня головна мета – розсмішити людину, якій подарунок призначається.
Якось конфузна ситуація трапилася з принцесою Діаною. Вона не знала про традицію дарувати прості речі, ніхто з членів сім'ї не розповів їй про це, і купила на всю велику родину дорогі кашемірові светри та шарфи з мохера. Яким же було здивування всіх, коли вони почали відкривати подарунки Діани.
До речі, кажуть, що улюбленим подарунком принца Чарльза згідно з цією традицією є шкіряне сидіння для унітазу від його сестри, принцеси Анни. А 2013 року онук королеви принц Гаррі, який славився почуттям гумору, подарував бабусі Єлизаветі II шапочку для душу з написом "Ain't life a bitch" (переклад звучить приблизно так "Я не стерва").
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