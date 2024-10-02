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Одного разу в Італії: який вигляд має княгиня Шарлін у повсякденному житті

Одного разу в Італії: який вигляд має княгиня Шарлін у повсякденному житті

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Княгиню Монако рідко можна побачити на відпочинку десь у Європі.

Але одного разу папараці вдалося зробити такий кадр. На фото Шарлін зазнімкована в італійському місті Портофіно. Вона була у світлій сукні-майці з прозорим подолом та в'єтнамках відтінку металік, а на плечі у княгині була сумка Louis Vuitton на довгому ремінці.

Княгиня, очевидно, була без макіяжу на обличчі, а її волосся було розпущене і розвивалося на вітрі. Також вона одягла великі окуляри від сонця з коричневим склом.

Княгиня Шарлін / © Getty Images
Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Раніше ми показували вам фото, якою була княгиня до зустрічі з князем Монако Альбером ІІ – своїм чоловіком, за якого вийшла заміж 2011 року та народила йому двох дітей.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images
Княгиня Шарлін з дітьми Жаком та Габріеллою / © Instagram княжої родини Монако
Княгиня Шарлін з дітьми Жаком та Габріеллою / Фото: Instagram княжої родини Монако

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