Одного разу в Сандрінгемі: принцеса Діана обирала прості луки для прогулянок на свіжому повітрі із синами

Ці знімки були зроблені в Сандрінгемі — королівському маєтку, який так не любила принцеса Діана.
Це архівне фото було зроблено 1 січня 1988 року, принцеса Уельська зазнімкована з молодшим сином принцом Гаррі, якому тоді було 4 роки. Він катається на поні в Норфолку, а його мати йде поруч і тримає поні за поводдя.
Принцеса одягнена у дуту куртку, яка розстебнута, обтислі штани та високі гумові чоботи, вона без головного убору, а її волосся укладене у фірмову зачіску. Вона дивиться прямо в кадр фотографа і усміхається.
Маленький Гаррі також має щасливий вигляд, він одягнений у коротку курточку, штани та туфлі, а на його голові спеціальний шолом. Схоже, цього дня мати із сином вирушила на прогулянку.
Раніше ми розповідали, чому принцеса Діана не любила проводити зимові канікули у Сандрінгемі.
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