- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 1 хв
Одного разу біля басейну: як Грейс Келлі та її чоловік князь Реньє III відпочивали з дітьми
На цьому фото зазнімковано князівську родину Монако в ті роки, коли правив князь Реньє III.
Він був одружений з голлівудською акторкою Грейс Келлі і в шлюбі у них народилося троє дітей.
На цьому недатованому архівному фото знято князя Реньє III, княгиню Грейс Келлі та їхніх маленьких дітей — принцесу Стефанію, принца Альберта і принцесу Кароліну. Фотографії були зроблені під час літньої відпустки сім’ї, але де саме вони тоді проводили свої канікули, не повідомляється.
Грейс Келлі мала неймовірно стильний вигляд в блакитній макісукні з квітковим принтом без рукавів, таким самим головним убором, що закриває її волосся від сонця та взута у білі балетки. Вона зазнімкована сидячи біля басейну з дітьми, які сидять теж одягнені на бортику, зануривши ноги у воду і усміхаються. Можливо, сім’я тоді знімалася в якійсь із фотосесій.
Князь Реньє III був одягнений. На ньому була біла сорочка та блакитні штани, які пасували до образу його дружини. Він був босоніж.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, який вигляд мала Грейс Келлі на пляжі.