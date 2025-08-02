Одного разу біля басейну: як Грейс Келлі та її чоловік князь Реньє III відпочивали з дітьми

Княгиня Грейс Келлі / © Associated Press

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Він був одружений з голлівудською акторкою Грейс Келлі і в шлюбі у них народилося троє дітей.

На цьому недатованому архівному фото знято князя Реньє III, княгиню Грейс Келлі та їхніх маленьких дітей — принцесу Стефанію, принца Альберта і принцесу Кароліну. Фотографії були зроблені під час літньої відпустки сім’ї, але де саме вони тоді проводили свої канікули, не повідомляється.

Грейс Келлі з дітьми / © Associated Press

Грейс Келлі мала неймовірно стильний вигляд в блакитній макісукні з квітковим принтом без рукавів, таким самим головним убором, що закриває її волосся від сонця та взута у білі балетки. Вона зазнімкована сидячи біля басейну з дітьми, які сидять теж одягнені на бортику, зануривши ноги у воду і усміхаються. Можливо, сім’я тоді знімалася в якійсь із фотосесій.

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Князь Реньє III був одягнений. На ньому була біла сорочка та блакитні штани, які пасували до образу його дружини. Він був босоніж.

Князь Реньє III і княгиня Грейс Келлі з дітьми на відпочинку / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, який вигляд мала Грейс Келлі на пляжі.