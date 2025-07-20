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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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60
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1 хв

Одного разу на Багамах: принцеса Маргарет і її чоловік позували на пляжі

Принцеса Маргарет любила проводити літню відпустку на Мюстиці в Карибському морі, але не менше любила Багамські острови.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Маргарет та її чоловік Ентоні

Принцеса Маргарет та її чоловік Ентоні / © Getty Images

Це фото було зроблено саме на Багамах, де принцеса Маргарет була заскочена зі своїм чоловіком Ентоні Армстронг-Джонсом, 1-м графом Сноуденом, під час їхньої весняної відпустки в березні 1967 року, через сім років після їхнього весілля.

Подружжя тоді сфотографували на пляжі в Нассау. Маргарет була одягнена у сукню без рукавів у принт і в руках тримала плетену сумку. У неї на голові була пов’язка з бантом, у вухах великі сережки, а коротке волосся зачесане назад. Ентоні був одягнений у світлу сорочку та смугасті світлі штани, на яких був ремінь із великою пряжкою. Зазнімкували пару прямо на пляжі.

Ентоні Армстронг-Джонс і принцеса Маргарет / © Getty Images

Ентоні Армстронг-Джонс і принцеса Маргарет / © Getty Images

Що ж до острова Мюстік, де за словами принцеси «вона могла розслабитися і відпочити від метушні», сьогодні орендувати нерухомість, де зупинялася принцеса може будь-хто, хто готовий заплатити за неї від 33 000 до 47 000 доларів залежно від пори року.

Принцеса Маргарет / © Getty Images

Принцеса Маргарет / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували пляжне фото княгині Монако Грейс Келлі.

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Пітер Таунсенд / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Пітер Таунсенд / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Associated Press

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