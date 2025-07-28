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Одного разу в 80-х: пляжне фото принцеси Діани з маленьким сином Гаррі
Принцеса Уельська Діана любила проводити час зі своїми синами на морі.
Цей кадр був знятий лише за кілька років після того, як принцеса Діана народила свого другого сина Гаррі, а значить це приблизно 1986-1987 роки. На фотографії струнка принцеса зображена в суцільному рожевому купальнику на пляжі. На ній одягнено парео і сонцезахисні окуляри на обличчі. Її син принц Гаррі виходить із води в нарукавниках для плавання, одягнений у червоні плавки.
Раніше ми показували вам безліч інших пляжних образів принцеси Уельської Діани. Вона любила принти та бікіні та насолоджувалася кожним таким часом, проведеним зі своїми дорогими хлопчиками.
Нагадаємо, ми також публікували фотографію короля Едуарда VIII та герцогині Віндзорської, Волліс Сімпсон, зробленої на пляжі 1961 року, коли подружжя відпочивало у Венеції.