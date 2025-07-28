Одного разу в 80-х: пляжне фото принцеси Діани з маленьким сином Гаррі

Принцеса Діана із сином Гаррі / © Associated Press

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Цей кадр був знятий лише за кілька років після того, як принцеса Діана народила свого другого сина Гаррі, а значить це приблизно 1986-1987 роки. На фотографії струнка принцеса зображена в суцільному рожевому купальнику на пляжі. На ній одягнено парео і сонцезахисні окуляри на обличчі. Її син принц Гаррі виходить із води в нарукавниках для плавання, одягнений у червоні плавки.

Раніше ми показували вам безліч інших пляжних образів принцеси Уельської Діани. Вона любила принти та бікіні та насолоджувалася кожним таким часом, проведеним зі своїми дорогими хлопчиками.

Принцеса Діана із сином Гаррі / © Getty Images

Нагадаємо, ми також публікували фотографію короля Едуарда VIII та герцогині Віндзорської, Волліс Сімпсон, зробленої на пляжі 1961 року, коли подружжя відпочивало у Венеції.

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Принцеса Діана з синами / © Getty Images Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images Принцеса Діана з сином Вільямом / © Getty Images Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images Принцеса Діана і принц Чарльз з новонародженим принцом Гаррі в день виписки з госпіталю Святої Марії в Лондоні, 1984 рік / © Associated Press Принцеса Діана з Гаррі та Вільямом / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз з дітьми / © Getty Images Принцеса Діана і принц Гаррі / © Getty Images Принцеса Діана з синами / © Associated Press Принцеса Діана і принц Чарльз зі своїм первістком принцом Вільямом / © Getty Images