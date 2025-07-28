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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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160
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1 хв

Одного разу в 80-х: пляжне фото принцеси Діани з маленьким сином Гаррі

Принцеса Уельська Діана любила проводити час зі своїми синами на морі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Діана з сином Гаррі

Принцеса Діана із сином Гаррі / © Associated Press

Цей кадр був знятий лише за кілька років після того, як принцеса Діана народила свого другого сина Гаррі, а значить це приблизно 1986-1987 роки. На фотографії струнка принцеса зображена в суцільному рожевому купальнику на пляжі. На ній одягнено парео і сонцезахисні окуляри на обличчі. Її син принц Гаррі виходить із води в нарукавниках для плавання, одягнений у червоні плавки.

Раніше ми показували вам безліч інших пляжних образів принцеси Уельської Діани. Вона любила принти та бікіні та насолоджувалася кожним таким часом, проведеним зі своїми дорогими хлопчиками.

Принцеса Діана із сином Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана із сином Гаррі / © Getty Images

Нагадаємо, ми також публікували фотографію короля Едуарда VIII та герцогині Віндзорської, Волліс Сімпсон, зробленої на пляжі 1961 року, коли подружжя відпочивало у Венеції.

Принцеса Діана з синами / © Getty Images

Принцеса Діана з синами / © Getty Images

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана з сином Вільямом / © Getty Images

Принцеса Діана з сином Вільямом / © Getty Images

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана з сином Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана і принц Чарльз з новонародженим принцом Гаррі в день виписки з госпіталю Святої Марії в Лондоні, 1984 рік / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз з новонародженим принцом Гаррі в день виписки з госпіталю Святої Марії в Лондоні, 1984 рік / © Associated Press

Принцеса Діана з Гаррі та Вільямом / © Associated Press

Принцеса Діана з Гаррі та Вільямом / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз з дітьми / © Getty Images

Принцеса Діана і принц Чарльз з дітьми / © Getty Images

Принцеса Діана і принц Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана і принц Гаррі / © Getty Images

Принцеса Діана з синами / © Associated Press

Принцеса Діана з синами / © Associated Press

Принцеса Діана і принц Чарльз зі своїм первістком принцом Вільямом / © Getty Images

Принцеса Діана і принц Чарльз зі своїм первістком принцом Вільямом / © Getty Images

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