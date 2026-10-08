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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Однокласники принца Джорджа дали йому чарівне прізвисько: як воно звучить

Майбутньому королю однокласники дали чарівне прізвисько, яке навіть прижилося вдома.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Джордж

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Джордж - другий у черзі на британський престол після свого батька, принца Вільяма. Молодий член королівської сім'ї нещодавно розпочав навчання в Ітонському коледжі, там же, де навчався та його батько принц Вільям тридцять років тому.

Поки невідомо, чи перейняли його нові однокласники прізвисько, яке Джордж отримав у своїй попередній школі. Повідомляється, що його колишні однокласники називали його "PG", натякаючи на його ініціали "принц Джордж".

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Як повідомляє видання The Sun, принцеса Кетрін та принц Вільям також називають свого сина «PG» або «PG Tips», за аналогією з британською маркою чаю.

Втім, принц Джордж — не єдиний член королівської родини, який має миле прізвисько. У принца Вільяма теж є таке прізвисько для його дочки, принцеси Шарлотти, він називає її «Міньйонет», що по-французьки означає «мила», а також принцесу називають вдома Лотті, що скорочено від її імені.

Принц Вільям і принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям і принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші кумедні прізвиська членів британської королівської родини.

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