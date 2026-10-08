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Однокласники принца Джорджа дали йому чарівне прізвисько: як воно звучить
Майбутньому королю однокласники дали чарівне прізвисько, яке навіть прижилося вдома.
Принц Джордж - другий у черзі на британський престол після свого батька, принца Вільяма. Молодий член королівської сім'ї нещодавно розпочав навчання в Ітонському коледжі, там же, де навчався та його батько принц Вільям тридцять років тому.
Поки невідомо, чи перейняли його нові однокласники прізвисько, яке Джордж отримав у своїй попередній школі. Повідомляється, що його колишні однокласники називали його "PG", натякаючи на його ініціали "принц Джордж".
Як повідомляє видання The Sun, принцеса Кетрін та принц Вільям також називають свого сина «PG» або «PG Tips», за аналогією з британською маркою чаю.
Втім, принц Джордж — не єдиний член королівської родини, який має миле прізвисько. У принца Вільяма теж є таке прізвисько для його дочки, принцеси Шарлотти, він називає її «Міньйонет», що по-французьки означає «мила», а також принцесу називають вдома Лотті, що скорочено від її імені.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про інші кумедні прізвиська членів британської королівської родини.