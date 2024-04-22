Одужання Кейт йде добре: експерт прокоментував "послання" від принца Вільяма

Нещодавно принц Уельський повернувся до виконання своїх королівських обов'язків, а також з'явився на публіці зі старшим сином.

Принц Вільям та його син принц Джордж відвідали разом футбольний матч між "Астон Віллою" та "Ліллем" на стадіоні "Вілла Парк". Королівські шанувальники були у захваті від появи батька та сина на публіці.

Принц Вільям із сином принцом Джорджем на футбольному матчі у Бірмінгемі / Фото: Getty Images

А після у принца Уельського було ще кілька робочих візитів. Минулого четверга він відвідав благодійну організацію з перерозподілу продуктів харчування та молодіжний центр у Санбері-он-Темз, а в п'ятницю - поминальну службу за майором Майком Седлером в Герефордському соборі.

Королівський експерт Річард Фіцувільямс заявив, що "своєчасна" поява принца Вільяма була спрямована на те, щоб дати зрозуміти, що справи йдуть "як завжди", цитує його слова express.co.uk.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

"Члени королівської сім'ї усвідомлюють, що кожна їхня дія так чи інакше посилає повідомлення. Це було не просто питання появи з Джорджем на приємному заході. Йшлося про те, щоб послати сигнал про те, що все йде як завжди — наскільки це було розумно очікувати. Якби Кетрін була там, це було б фантастично, але ніхто цього не очікує", — каже експерт.

Нагадаємо, 22 березня принцеса Уельська публічно заявила, що лікується від раку та проходить профілактичну хіміотерапію, тому не відомо, коли лікарі дозволять їй відвідувати королівські заходи.

Принц Вільям та принцеса Уельська Кетрін / Фото: Associated Press

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