Одужання принцеси Кейт йде добре: принц Вільям ухвалив важливе рішення

Від моменту, коли публіці стало відомо про діагноз принцеси Уельської у березні 2024 року, її чоловік принц Вільям мінімізував свої королівські обов'язки, щоб присвятити весь час своїй родині.

Але віднедавна принц Уельський почав поступово повертатися до робочих обов'язків. А нещодавно під час одного з виходів навіть прокоментував, як почувається Кейт.

Принцеса Уельська Кетрін та принц Вільям / Фото: Associated Press

Схоже, одужання принцеси Уельської йде за планом і це не може не тішити. Поки Кетрін залишається у Віндзорі, її чоловік ухвалив рішення ненадовго поїхати з дому і відвідати кілька публічних заходів, під час яких він залишить Віндзор на одну ніч.

У четвер принц Уельський здійснить свій перший офіційний візит до Корнуолла і на острови Сіллі від того часу, як став герцогом Корнуолським, пише Hello! У першій частині своєї поїздки Вільям відвідає місце, де буде збудовано перший у герцогстві Корнуолл житловий комплекс для безпритульних, а потім відвідає пляж Фістрал, де зустрінеться з організаціями, які дбають про пляж.

У п'ятницю принц Вільям вирушить на острови Сіллі в гавань Святої Марії, яка перебуває у віданні герцогства. Він проведе час із операторами порту, перш ніж відвідати громадську лікарню Святої Марії.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Раніше повідомлялося, що наступні два місяці публіка частіше бачитиме принца Вільяма. Передбачалося навіть, що Кейт також зможе відвідати деякі заходи влітку.

Також відомо, що принц Вільям не планує бачитися зі своїм братом принцом Гаррі, який прибув учора до Лондона на захід "Ігор скорених". Відмовив синові у зустрічі та його батько король Чарльз III.

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