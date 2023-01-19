Одягала лише раз: яким був найяскравіший лук королеви Єлизавети II за все її життя

Королева Великої Британії Єлизавета II все життя носила яскраве вбрання, але таку різнокольорову сукню на Її Величності бачили лише один раз.

Яскраву сукню в ромб з розсипом паєток і пишним жовтим подолом Єлизавета II одягла в день, коли приїжджала на Королівську естрадну виставу на Бірмінгемському іподромі 29 листопада 1999 року в Бірмінгемі.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Ефектний лук Її Величність тоді доповнила білими високими рукавичками, золотою сумкою та золотими туфлями на підборах. На зап'ястях обох рук монархині були браслет і золотий годинник, також образ доповнював чокер на шиї, що переливається камінням та сережки з діамантовою торочкою, подаровані їй королем Марокко Хасаном II, пише express.co.uk.

Тоді королеві Єлизаветі II було 73 роки. Помітно, що волосся вона вже почала фарбувати в білий платиновий колір, але він ще не був таким вираженим, як в останні роки її життя. А ось рожеву помаду на губах монархиня любила носити все життя.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

В останні десятиліття свого життя Єлизавета II віддавала перевагу яскравим, але монохромним вбранням. Її невістка графиня Вессекська Софі якось пояснила, що вибір королеви пов'язаний із тим, що вона хотіла бути помітною у натовпі. "Їй треба виділятися, щоб люди могли сказати: "Я бачила королеву".

Стиль королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

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