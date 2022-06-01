Одягає на всі заходи: спікерка Палати представників США знову з'явилася із синьо-жовтим браслетом

82-річна Ненсі Пелосі доповнила свій образ аксесуаром у кольорі українського прапора.
Американська політикиня Ненсі Пелосі висловлює свою підтримку Україні дуже простою деталлю — браслетом-ободом синьо-жовтого кольору. Цей аксесуар з'явився у спікерки Палати представників США після початку повномасштабної війни Росії проти України.
Аксесуар пані Пелосі поєднує з будь-яким одягом, незалежно від його кольору, а також одягає на лацкан жакетів значок із прапором США та України. Вчора, 31 травня, спікерка з'явилася на круглому столі в Сан-Франциско в блакитному штанному костюмі, який поєднала з білою футболкою і перлинними прикрасами.
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