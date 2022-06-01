Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Одягає на всі заходи: спікерка Палати представників США знову з'явилася із синьо-жовтим браслетом

Дата публікації
Перегляди
462
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Одягає на всі заходи: спікерка Палати представників США знову з'явилася із синьо-жовтим браслетом

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

82-річна Ненсі Пелосі доповнила свій образ аксесуаром у кольорі українського прапора.

Американська політикиня Ненсі Пелосі висловлює свою підтримку Україні дуже простою деталлю — браслетом-ободом синьо-жовтого кольору. Цей аксесуар з'явився у спікерки Палати представників США після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Ненсі Пелосі / © Getty Images
Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Аксесуар пані Пелосі поєднує з будь-яким одягом, незалежно від його кольору, а також одягає на лацкан жакетів значок із прапором США та України. Вчора, 31 травня, спікерка з'явилася на круглому столі в Сан-Франциско в блакитному штанному костюмі, який поєднала з білою футболкою і перлинними прикрасами.

Ненсі Пелосі / © Getty Images
Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Читайте також:

Підтримка українців: до Києва завітала спікерка Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі

Підтримка українців: до Києва завітала спікерка Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі
Наступна публікація