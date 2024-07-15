Одягла блакитну сукню та розкішні сережки: королева Камілла приїхала з Чарльзом у Джерсі

Вони вирушили у невелику подорож. Це їхній перший візит у ці два місця від моменту сходження короля на престол.

Королівське подружжя — Їх Величності Камілла та Чарльз III вирушили у дводенну поїздку. У понеділок, 15 липня, вони відвідали Джерсі, а у вівторок, 16 липня, побивають у Гернсі.

Королева мала приголомшливий вигляд у сукні-сорочці міді світло-блакитного кольору від її улюбленого бренду Anna Valentine, коли вона, попри дощ, вийшла на Королівську площу Сент-Гелієра, щоб взяти участь у спеціальному засіданні Асамблеї штатів, місцевого парламенту та Королівського суду.

Камілла доповнила образ парою бежевих туфель на підборах і сумочкою в тон. Також на королеві були розкішні сережки з діамантами та блакитним камінням, які поєднувалися з її підвіскою на шиї та улюбленим браслетом на руці. Сукню Її Величності прикрашала невелика діамантова брошка у вигляді банта.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

А ось Чарльз вирішив виділитися вбранням, адже обрав для заходу кумедну краватку із зебрами.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Getty Images

Нещодавно у сукні схожого дизайну Камілла відвідала Вімблдон, проте тоді на її вбранні були зображені жирафи. Деяке змішані почуття також викликала сумка, яку вона підібрала до вбрання, адже в руці у неї була сумка Lady Dior, яку бренд присвятив принцесі Діані – колишній дружині Чарльза.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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