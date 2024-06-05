Одягла блузу з рюшами і розпустила волосся: дочка Байдена прийшла до суду підтримати брата

42-річна Ешлі Байден – дочка президента США Джо Байдена та його другої дружини Джилл – першої леді – помічена фотографами у місті Вілмінгтоні, штат Делавер.

На Ешлі була світла блуза з рукавами три чверті та рюшами спереду. Також вона мала дрібний принт — чорну крапку.

Носіла блузу дочка президента з чорними штанами та декількома прикрасами – сережками-кільцями у вухах та браслетами на зап'ястях. Волосся вона розпустила і зробила макіяж із нюдовою помадою на губах.

Ешлі Байден / Фото: Associated Press

Днем раніше Ешлі відвідала слухання у темно-синьому жакеті із золотими ґудзиками та білій футболці. Прикраси на ній були інші — золоті сережки-кільця та браслет.

Ешлі Байден / Фото: Associated Press

Також під приціл фотографів потрапила мати Ешлі. Перша леді Джилл Байден прийшла до суду у яскравому образі – костюмі волошкового кольору.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

А от Гантера, який і є причиною відвідин сім'єю суду, помітили після слухання з дружиною Меліссою Коен. Пара виходила з будівлі, тримавшись за руки.

Гантер Байден із дружиною Меліссою Коен Байден / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що цього тижня розпочався суд над сином президента США. Гантеру Байдену загрожує до 25 років в'язниці, якщо його визнають винним за трьома федеральними пунктами звинувачення: двом — у дачі неправдивих свідчень і одному — у незаконному зберіганні зброї.

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