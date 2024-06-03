Одягла червоний джемпер із джинсовою спідницею: дружина Ріші Сунака відвідала будинок для людей похилого віку

Акшата Мурті відвідала Йоркшир у межах передвиборної кампанії. Вона намагається допомогти чоловікові завоювати серця вборців своєю чарівністю.
Дружина прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака та дочка індійського мільярдера — Акшата Мурті — відвідала будинок для літніх людей Королівського Британського легіону в Ріпоні.
Жінка зараз активно почала відвідувати подібні заходи, аби привернути увагу до свого чоловіка та заручиться підтримкою виборців, адже 4 липня 2024 року мають відбутися чергові парламентські вибори.
У будинок для людей похилого віку вона прийшла в лаконічному вбранні, оскільки поєднала червоний джемпер і джинсову спідницю. Також Акшата взула слінгбеки бежевого кольору, а з прикрас одягла заручальну каблучку з діамантами.
З жителями центу вона пила чай, усміхалася і багато жартувала. Фотографи, яких також запросили до цієї установи, зафіксували дружину Сунака навіть на колінах, під час спілкування з однією з бабусь.
Читайте також:
- Стильні та красиві: Олена Зеленська у коричневому костюмі, Акшата Мурті – у блакитному
- У білому костюмі з вишивкою: дружина прем'єр-міністра Ріші Сунака повторила образ Кейт Міддлтон
- У сукні модного кольору: дружина прем'єр-міністра Ріші Сунака зачарувала вечірнім образом на банкеті