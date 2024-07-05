Одягла червону сукню: дружина нового прем'єр-міністра Великої Британії прибула з ним на Даунінг-Стріт

Леді Вікторія обрала яскраве вбрання, яке привертало увагу і дуже їй личило.
Кір Стармер — лідер Лейбористської партії — відвідав 5 липня короля Чарльза III. Це була його перша аудієнція у монарха після того, як він здобув перемогу на виборах. За британською традицією монарх запропонував йому стати прем'єр-міністром та сформувати новий уряд. Стармер прийняв пропозицію, вони потиснули руки.
До Букінгемського палацу Стармер прибув із дружиною Вікторією, а потім вони разом вирушили на Даунінг-Стріт, звідки він звернеться до нації як новий прем'єр-міністр.
Дружина Стармера вибрала для важливого дня яскраву сукню червоного кольору зі світлим простроченням. Вбрання мало рукави-флаттер і виріз на декольте.
Образ вона доповнила сріблястими слінгбеками та кількома прикрасами. Також леді Стармер зробила укладання та макіяж.
Прибув на Даунінг-Стріт, 10 він після того, як звідти пішов звідти уже колишній прем'єр-міністр країни Ріші Сунак із дружиною Акшатою Мурті.
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