Одягла фартух і стала біля плити: Меган Маркл показала, як провела вихідні

Меган Маркл приєдналася до 15 жінок, які переселилися до США з Афганістану, щоб у вихідні приготувати традиційну афганську їжу.

Герцогиня Сассекська створила проєкт The Welcome Project 2023 року спільно з фондом Archewell Foundation, який вона заснувала разом із принцом Гаррі після їхнього переїзду до Каліфорнії.

Як повідомляється на сайті Archewell Foundation, програма покликана створити "безпечну гавань та інклюзивне середовище для жінок, які нещодавно переселилися до США з Афганістану". Знімками із заходу також поділилися на офіційному сайті фонду Сассекських.

Герцогиня одягла фартух і приєдналася до проєкту "Ласкаво просимо до Південної Каліфорнії", щоб провести вечір за приготуванням афганських страв разом із 15-ма жінками. Після цього всі разом вони обговорили на кухні особисті історії та підтримку, яку вони знаходять із боку цієї групи жінок із покоління до покоління.

Оскільки багато жінок переселяються до Південної Каліфорнії, Mina's List та The Archewell Foundation об'єднали свої зусилля, щоб "забезпечити співтовариство та підтримку цим чудовим жінкам, коли вони починають відновлювати своє життя у США", йдеться у пресрелізі.

Нагадаємо, цього тижня Меган та її чоловік Гаррі планують вирушити до Канади, де проведуть День Валентина.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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