Одягла ідеальну зелену сукню: принцеса Кейт із чоловіком та дітьми приїхала на Вімблдон

Принц і принцеса Уельські разом зі старшими дітьми приїхали на чотирнадцятий день чемпіонату Вімблдону у Всеанглійському клубі лаун-тенісу і крокету в Лондоні.

На фіналі Кейт знову вручить приз переможцю цього разу чоловічого одиночного розряду. Уельські взяли із собою та старших дітей. Для їхньої 8-річної дочки Шарлотти – це перша поява на Вімблдоні, а 9-річний принц Джордж приїхав вдруге. Молодшого Луї сьогодні залишили вдома.

Принц і принцеса Уельські на Вімблдоні з сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

41-річна Кетрін одягнена у зелену сукню від Roland Mouret довжини міді, яка ідеально сиділа на її фігурі. Ця особлива сукня має асиметричні оборки на вирізі, а також приталений силует та розрізи на спині. Лук Кейт доповнила нюдовими човниками із замші від Gianvito Rossi та сумкою їм до тону від Emmy London.

Принц і принцеса Уельські на Вімблдоні з сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

Волосся Кейт було розпущене і красиво укладене, образ доповнював макіяж, сережки-висячки із зеленим камінням та золотий браслет на зап'ясті.

Принц і принцеса Уельські на Вімблдоні з сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

Її дочка Шарлотта була у блакитній сукні у дрібний квітковий принт та білих балетках, а син Джордж у темно-синьому костюмі, світло-блакитній сорочці та синій краватці у смужку. Його батько принц Вільям був у чорних штанях і з чорною краваткою, а також у світлій сорочці та світло-сірому піджаку.

Принц і принцеса Уельські на Вімблдоні із сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські на Вімблдоні із сином принцом Джорджем та дочкою принцесою Шарлоттою / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська є королівською покровителькою Всеанглійського клубу великого-тенісу, тому завжди вручає трофеї після закінчення турніру. Учора Кетрін відвідала фінальний тенісний матч жіночого одиночного розряду.

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