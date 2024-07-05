Одягла капелюх і перли: принцеса Японії в ніжному вбранні прийшла на захід

Спадковий принц Японії Фуміхіто та його дружина спадкова принцеса Кіко відвідали церемонію в Токіо, присвячену Олімпійським іграм. Незабаром збірна поїде до Франції, де 26 липня стартують спортивні змагання.

Принц одягнув на цей захід класичний чорний костюм і білу сорочку з темною краваткою, а ось принцеса Кіко з'явилася в костюмі, який неодноразово вже одягала раніше.

Принц Фуміхіто та принцеса Кіко / Фото: Getty Images

Костюм принцеси складався зі спідниці та жакета, які вона поєднала з капелюхом та темним клатчем. Образ вона доповнила прикрасами з перлами. На жакеті вона носила брошку.

Під час заходу принц виголосив промову, а фехтувальниця Емура Місакі та брейкер Сігеюкі Хані урочисто прийняли прапор, який нестимуть на Олімпіаді. Потім олімпійську збірну Японії урочисто провів великий і захоплений натовп.

Нагадаємо, що 29 червня принц Фуміхіто та принцеса Кіко відсвяткували річницю весілля. Вони одружилися 1990 року. Принцеса з'явилася на весіллі в тіарі та білій сукні з накидкою.

Принц Фуміхіто та принцеса Кіко / Фото: Associated Press

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