Одягла комбінезон без білизни: княгиня Шарлін із чоловіком на церемонії в Монако

Князь Альбер II та його дружина княгиня Шарлін учора були присутні на світському заході у Монако.

Вони відвідали церемонію закриття 63-го Телевізійного фестивалю в Монте-Карло, де Шарлін з'явилася в комбінезоні кремового кольору на одне плече від Elie Saab. Її Світлість, схоже, носила це вбрання без бюстгальтера. На грудях комбінезон був декорований мереживними вставками, а на одному рукаві була накидка.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Образ княгиня доповнила гостроносими туфлями, одягла сережки з камінням та браслет у вигляді змії на зап'ястя, зробила світлий манікюр та макіяж у натуральних відтінках. Також Шарлін зробила нове укладання, злегка накрутивши біляве волосся.

Князь Альбер одягнув цього вечора чорний класичний костюм, білу сорочку і краватку-метелика, а взутий був у чорні туфлі з лакованої шкіри.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Цього ж дня княже подружжя зустрічало Олімпійський вогонь у Монако. На цю урочисту церемонію Шарлін та Альбер прибули разом із дітьми.

Князь Альбер II та княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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