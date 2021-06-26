Одягла комбінезон з ромашками: королева Софія з'явилася на концерті в цікавому образі

Публіка зустріла Її Величність бурхливими оплесками.
Мама короля Іспанії Філіпа VI, королева Софія, відвідала 25 червня відкриття щорічного Фестивалю класичного театру, який выдбувався в руїнах римського амфітеатру Меріді.
Для вечірнього заходу 82-річна королева вибрала ефектний і легкий ансамбль, який складався з темного комбінезона, з малюнком у великі ромашки, чорних туфель на невисоких підборах і чорного клатча. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску і доповнила образ безліччю прикрас на шиї і руках.
Концерт, який відвідала Софія, став першою ластівкою повернення до нормального життя країни, після тривалих обмежень через пандемію. Своєю появою королева продемонструвала підтримку заходу.
Варто зазначити, що вибір королевою комбінезона досить несподіваний, адже частіше вона одягала для заходів та ділових зустрічей костюми з жакетами.
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