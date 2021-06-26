Одягла комбінезон з ромашками: королева Софія з'явилася на концерті в цікавому образі

Одягла комбінезон з ромашками: королева Софія з'явилася на концерті в цікавому образі

Публіка зустріла Її Величність бурхливими оплесками.

Мама короля Іспанії Філіпа VI, королева Софія, відвідала 25 червня відкриття щорічного Фестивалю класичного театру, який выдбувався в руїнах римського амфітеатру Меріді.

Для вечірнього заходу 82-річна королева вибрала ефектний і легкий ансамбль, який складався з темного комбінезона, з малюнком у великі ромашки, чорних туфель на невисоких підборах і чорного клатча. Волосся вона уклала в об'ємну зачіску і доповнила образ безліччю прикрас на шиї і руках.

Королева Іспанії Софія / Getty Images

Концерт, який відвідала Софія, став першою ластівкою повернення до нормального життя країни, після тривалих обмежень через пандемію. Своєю появою королева продемонструвала підтримку заходу.

Королева Іспанії Софія / Getty Images

Варто зазначити, що вибір королевою комбінезона досить несподіваний, адже частіше вона одягала для заходів та ділових зустрічей костюми з жакетами.

Королева Софія / Getty Images

Читайте також: У штанному костюмі і з укладанням: 82-річна королева Софія відвідала театр

Стильна іспанська королева Софія (21 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання