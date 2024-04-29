Одягла куртку не за розміром: принцеса Габріелла з мамою Шарлін на спортивному заході

На вихідних 9-річна принцеса відвідала разом із батьками перегони E-Prix Монако, яка є частиною календаря чемпіонату світу ABB FIA Formula E.

Княгиня Шарлін з дочкою принцесою Габріеллою / Фото: Getty Images

На публіці принцеса Габріелла з'явилася у світло-рожевій куртці-косусі, яка була на неї трохи завелика і під якою виднілася біла футболка та була у білих джинсах. Волосся юної принцеси було зібране в косу навколо голови, у вухах були золоті сережки-цвяшки, а на шиї висів тонкий золотий ланцюжок з хрестиком.

Також на перегонах був присутній і її брат-близнюк принц Жак. Хлопчик теж мав дуже стильний вигляд і був одягнений у шкіряну куртку чорного кольору, чорні джинси та світло-сірі замшеві туфлі.

А княгиня Шарлін приїхала в чорному приталеному жакеті на замку від Louis Vuitton, поєднуючи його із штанами-карго кремового кольору від цього ж бренду та шкіряними туфлями-човниками Louis Vuitton на підборах. У Шарлін була її фірмова зачіска, а чубок вона зачесала на правий бік і зробила натуральний макіяж на обличчі.

Принц Жак / Фото: Getty Images

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