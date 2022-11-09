Одягла неоднозначне вбрання: принцесу Уельську запідозрили у вагітності

У британських таблоїдах знову заговорили про четверту вагітність принцеси Уельської. Мовляв Кейт, спить і бачить себе матір'ю чотирьох дітей, надихаючись прикладом королеви Єлизавети ІІ.

Минулого тижня принцеса Уельська, Кетрін із чоловіком принцом Вільямом приїжджали до громадського центру міста Скарборо. Того дня Кетрін одягла монохромне вбрання: сукню-міді кольору верблюжої вовни та такого ж кольору пальто від Max&Co за 530 євро, взяла сумку DeMellier London за 340 євро та плетений пояс на талії від Boden за 70 євро. Гостроносі човники теж були підібрані до тону вбрання.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Пальто сиділо вільно на фігурі принцеси і саме після цього виходу шанувальники почали знову обговорювати можливу четверту вагітність Кейт, і, до речі, не вперше.

Писали навіть, що про вагітність пара може оголосити якраз до дня народження принцеси Уельської, який вона святкує 9 січня. Їй виповниться 41 рік.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Було б чудово знову спостерігати за виходами вагітної принцеси Кетрін, якби це виявилося правдою. Але вже наступного виходу, коли Кейт приїхала на стадіон DW у Вігані перед чвертьфінальним матчем чемпіонату світу з регбі між Англією та Папуа-Новою Гвінеєю, принцеса продемонструвала, що приводів для розмов немає.

Червоне двобортне пальто Alexander McQueen ідеально сиділо по її фігурі і підкреслювало тонку талію.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Раніше цієї осені ми кілька разів бачили, як Кейт тримала на руках дітей і навіть немовлят, а шанувальники жартували, що тепер принцу Вільяму точно не відвертітися.

Читайте також: