Одягла одну з найпопулярніших суконь: принцеса Беатріс відвідала захід у Лондоні

Сукня цього фасону завоювала любов багатьох знаменитостей.
Онука покійної королеви Єлизавети II – 34-річна принцеса Беатріс – відвідала захід у Лондоні – запуск виставки BBC Earth Experience, яка є цифровим "атракціоном". Відвідувачі виставки зможуть спостерігати приголомшливі кадри з популярного серіалу ВВС "Сім світів, одна планета", які проектуються на величезні екрани з різними кутами огляду.
Принцеса одягла для презентації дуже популярну сукню від британського бренду The Vampire's Wife. Це була довга вельветова синя сукня з рюшами на рукавах і подолі.
Вбрання Беатріс доповнила поясом на талії, кількома браслетами на зап'ястях та чорними замшевими чоботями. Також вона зробила легкий макіяж та розпустила волосся.
Сукня в цьому фасоні і від цього бренду у дівчини не єдина, у Беатріс також є така у квітковий принт, зелена і з люрексом.
Також у сукні The Vampire's Wife неодноразово з'являлася принцеса Кейт та безліч інших знаменитостей.
Читайте також:
- Сара Йоркська розсекретила, як у сім'ї називають її молодшу онучку – дочку принцеси Беатріс
- Несподівано: принцеса Беатріс повторила образ королеви Камілли
- Як закохувалися принци та принцеси: 10 королівських історій кохання