Одягла одну з найпопулярніших суконь: принцеса Беатріс відвідала захід у Лондоні

Онука покійної королеви Єлизавети II – 34-річна принцеса Беатріс – відвідала захід у Лондоні – запуск виставки BBC Earth Experience, яка є цифровим "атракціоном". Відвідувачі виставки зможуть спостерігати приголомшливі кадри з популярного серіалу ВВС "Сім світів, одна планета", які проектуються на величезні екрани з різними кутами огляду.

Принцеса одягла для презентації дуже популярну сукню від британського бренду The Vampire's Wife. Це була довга вельветова синя сукня з рюшами на рукавах і подолі.

Вбрання Беатріс доповнила поясом на талії, кількома браслетами на зап'ястях та чорними замшевими чоботями. Також вона зробила легкий макіяж та розпустила волосся.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Сукня в цьому фасоні і від цього бренду у дівчини не єдина, у Беатріс також є така у квітковий принт, зелена і з люрексом.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Також у сукні The Vampire's Wife неодноразово з'являлася принцеса Кейт та безліч інших знаменитостей.

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