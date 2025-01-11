Одягла особливу сукню: королева Маргрете на заході у палаці

Хоч королева Маргрете не виконує королівських обов'язків, але вона продовжує залишатися покровителькою багатьох національних організацій, установ і фондів.

10 січня Маргрете вітала представників своїх патронатів на новорічному прийомі, що відбувся у палаці Крістіана IX в Амалієнборгу.

"Все це сталося сьогодні вдень, коли сніг повільно опускався на Амалієнборг, а вокальний ансамбль UngKlang заспівав у палаці пісню "Немає нічого у світі тихішого за сніг". Цей момент стався під час патронажного новорічного відпочинку Її Величності королеви Маргреєт у палаці Крістіана IX в Амалі. Сьогодні вдень її Величність запросила представників своїх покровительств на шампанське, сік, каву з тістечками та бесіду в Амалієнборгу", — йдеться у підписі до фото.

Під час заходу вона була одягнена у фіолетову вовняну сукню з коміром-стійкою, розроблену Аннет Фрайфельдт. Вбрання вона носила з чорними туфлями та улюбленими прикрасами у вигляді ромашок.

Раніше королева дебютувала у цій сукні 31 грудня 2023 року під час своєї новорічної промови, де вона оголосила про рішення піти з престолу.

Королева Маргрет / Фото: Getty Images

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