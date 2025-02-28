Одягла пальто 20-річної давності: порівнюємо образ принцеси Анни тоді й зараз

Сестра короля Чарльза III – принцеса Анна – з'явилася на новому світському заході, повторивши один зі своїх образів.

Прямуючи днями до Глостершира, королівська принцеса зустрілася з жертвами шторму Берт у Лідні і поспілкувалася з агентствами та волонтерами, які допомагали у відновленні міста.

В листопаді 2024 року потужна буря принесла сильний дощ, сніг і сильний вітер, які завдали нищівних збитків об'єктам у цьому районі.

Принцеса Анна, 2025 рік / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Анна приїхала на захід у вовняному пальті лісового кольору з плюшевими оксамитовими манжетами та відповідним коміром. Ґудзики пальта також були темнішого відтінку зеленого і проходили по центру виробу. Вона завершила образ парою коричневих замшевих рукавичок і твідовою сумкою, яку вона перекинула через плече, а також приголомшливою золотою і смарагдовою брошкою.

Принцеса Анна, 2025 рік / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Анна вже давно є шанувальницею стійкої моди і часто обирає переробку своїх улюблених образів. Схоже, що вона зберігає своє вишукане пальто понад 20 років, оскільки вона була сфотографована в цьому предметі одягу ще 2002 року.

Принцеса Анна, 2025 рік / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Вперше Анна з'явилася на публіці в цьому одязі в березні 2002 року на Челтнемському фестивалі, який є одними з найбільших перегонів у британському календарі.

Принцеса Анна в Челтнемі, 2002 рік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Анна відтворила свій образ 50-річної давності.

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