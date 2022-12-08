Одягла сережки з цікавою історією: розглядаємо нову прикрасу принцеси Уельської

Стилісти принцеси Уельської завжди продумують її гардероб до найдрібніших деталей. Під час візиту до США в один із виходів Кетрін одягла сережки, які були створені людиною, яка отримала бізнес-кредит від Фонду короля Чарльза.

Йдеться про організацію The Prince's Trust, яку тоді ще принц Чарльз створив 1976 року. Її метою було допомогти молодим людям у підприємництві, працевлаштуванні, освіті та навчанні.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Для візиту до Гарвардського університету принцеса Кетрін одягла сережки-кільця від британського бренду Lenique Louis. 2009 року фонд Чарльза надав лондонській дизайнерці Лєнік Луї кредит у розмірі 2000 фунтів стерлінгів (приблизно 2400 доларів США), пише People із посиланням на видання Daily Mail.

Дизайнерка фокусується на створенні виробів ручної роботи та була обрана послом благодійної організації після успіху її прикрас. У пості в Instagram вона поділилася статтею з Daily Mail, в якій йшлося про те, що сережки були розроблені з використанням переробленого золота та екологічної упаковки. Знімки видання опублікувало після виходу принцеси Уельської.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

"Це свідчення ніколи не відмовлятися від своєї мрії! Бог покаже вас усьому світу своїм унікальним способом! Дякую моїй сестрі, талановитій журналістці та телеведучій @stefscoop, за те, що брала у мене інтерв'ю для @dailymail і за те, що завжди підбадьорювала мене!", - написала дизайнерка у блогу.

Вартість прикраси становить 347 доларів. А після того, як їх одягла принцеса Уельська, на бренд, напевно, чекає ще більший успіх. Адже не секрет, все що одягає Кейт швидко розкуповують у магазинах та на сайтах модних марок.

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