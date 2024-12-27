Одягла сережки з топазами: розглядаємо аксесуар, який принцеса Кейт обрала на Різдво

Цей її аксесуар здавався дуже милим та незвичайним.
Принцеса Кейт абсолютно унікальна особистість, яка вміє привернути увагу своїми вбраннями та аксесуарами. Вона разом із сім'єю з'явилася на різдвяному заході в Сандрінгемі одягнена у смарагдовий колір.
Принцеса підібрала до свого вбрання сережки з блакитним топазом у формі щита, які були від бренду Robinson Pelham.
Під час створення цього аксесуара, бренд черпав натхнення в георгіанській епосі, сережки також включають алмазні спиці в оправі, створюючи ефект променя, оскільки вони гарно піднімалися над головним центральним камінням.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, скільки коштують сережки принцеси, які вона одягала на різдвяний концерт Together at Christmas, який проводиться у Вестмінстерському абатстві.
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