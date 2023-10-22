Одягла шарф барвінкового кольору: Джилл Байден цікаво розбавила строгий образ яскравим аксесуаром

У суботу президент США Джо Байден та його дружина – перша леді Джилл Байден – потрапили під приціл фотографів, коли виходили з літака Air Force One. Подружжя прибуло до Делавера, ймовірно, щоб провести вихідні з сім'єю у своєму заміському будинку.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Перша леді була традиційно дуже елегантною і навіть для простого перельоту гарно вбралася. На 72-річній жінці була довга чорна сукня в рубчик, яку вона поєднала зі смугастим жакетом з великими ґудзиками та замшевими чоботями.

На шию дружина президента зав'язала яскравий кашеміровий шарф барвінського кольору. Також вона зробила французький манікюр, укладання, макіяж та завершила образ великими діамантовими сережками.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Ймовірно, що сукня першої леді від бренду Gabriela Hearst і це саме та модель, у якій вона з'явилася у журналі Women's Health.

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