Одягла шарф барвінкового кольору: Джилл Байден цікаво розбавила строгий образ яскравим аксесуаром

Перша леді продемонструвала стильний осінній образ.
У суботу президент США Джо Байден та його дружина – перша леді Джилл Байден – потрапили під приціл фотографів, коли виходили з літака Air Force One. Подружжя прибуло до Делавера, ймовірно, щоб провести вихідні з сім'єю у своєму заміському будинку.
Перша леді була традиційно дуже елегантною і навіть для простого перельоту гарно вбралася. На 72-річній жінці була довга чорна сукня в рубчик, яку вона поєднала зі смугастим жакетом з великими ґудзиками та замшевими чоботями.
На шию дружина президента зав'язала яскравий кашеміровий шарф барвінського кольору. Також вона зробила французький манікюр, укладання, макіяж та завершила образ великими діамантовими сережками.
Ймовірно, що сукня першої леді від бренду Gabriela Hearst і це саме та модель, у якій вона з'явилася у журналі Women's Health.
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