Одягла штани невідповідної довжини: з королевою Максимою стався конфуз

Нещодавно королева-консорт відвідала школу OBS De Globe, куди приїхала, щоб переглянути уроки музики напередодні різдвяного концерту найбільшого шкільного гурту наступного тижня, ініційованого More Music in the Class у Гарлемі.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього дня 51-річна Максима одягла оливковий костюм від улюбленого бренду Natan Couture. Він складався з жакета з поясом на талії та штанів-кльош. Штани були зі стрілками та надто довгі. Максима вже не перша королівська особа, яка одягла надто довгі штани.

Раніше такий конфуз стався з принцесою Уельської Кетрін, коли вона відвідувала стадіон "Коппер Бокс Арена" у Лондоні.

І з кронпринцесою Мері, вона була присутня на кінних перегонах Hubertus Hunt.

Навіть Меган Маркл критикували за неналежну довжину штанів, коли вона ще жила в Британії і була членом королівської родини.

Щодо Максими, то в іншому її образ був гарний і гармонійний. Під костюм вона одягла темно-зелену водолазку, доповнила образ великими сережками з листям та перлинами, зробила макіяж і зібрала волосся в акуратний низький хвіст.

Королева Максима / Фото: Getty Images

